Juventus, Napoli, Sarri e Atalanta: le ultimissime

La sfida del Napoli a Udine potrebbe essere anticipata. Deluso il tecnico della Lazio. De Roon stuzzica ancora la Roma

ROMA – La Juventus non va oltre l'1-1 al Dall'Ara contro il Bologna e va a -1 dalla Lazio sconfitta a Milano dall'Inter. Sblocca il Bologna su rigore con Orsolini al 10' del primo tempo alla mezz'ora Milik si procura ma poi si divora un penalty. Il polacco però al 15' della ripresa riacciuffa il pareggio con iun gran gol. Nel finale tante occasioni dall'una e dall'altra parte. Dopo il pareggio contro la Salernitana, la festa scudetto del Napoli è stata rimandata. Oraocchi puntati sulla partita contro l'Udinese di giovedì 4 maggio. Nelle ultime ore è emersa la possibilità che il match della Dacia Arena possa essere anticipato per motivi di ordine pubblico. Beffa per la Lazio che in vantaggio a San Siro contro l'Inter è stata poi battuta 3-1, così Sarri a fine gara: "Nel momento clou della partita siamo diventati arrendevoli, prendendo gol in maniera morbida. Non mi è piaciuta quella fase della partita, quando l'Inter ci ha urlato addosso siamo diventati arrendevoli. Negli ultimi 20' la sensazione è che eravamo calati sotto tutti i punti di vista, parlo di arrendevolezza". Marten de Roon continua a provocare la Roma e i suoi tifosi sui social. Il centrocampista olandese dell'Atalanta, tifoso del Feyenoord, ha postato una nuova immagine sul suo profilo Twitter dopo la vittoria sul campo del Torino.