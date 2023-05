Premier League, Ligue 1, Liga e Klopp: le ultimissime

Operazione sorpasso completata per il Manchester City, che espugnando il campo del Fulham, si prende il primo posto dell'Arsenal. La nuova capolista della Premier ora ha un punto in più e una partita in meno rispetto ai Gunners. Al Craven Cottage, la sblocca subito su rigore Haaland, che fa segnare un altro record, raggiungendo Alan Shearer e Andy Cole come miglior marcatore di Premier in una singola stagione.

Dopo la bella vittoria sull'Angers il Psg cade al Parco dei Principi sotto i colpi del Lorient. Gli ospiti passano in vantaggio al quarto d'ora del primo tempo con la rete di Enzo Le Fée e poco dopo la squadra di Galtier rimane in dieci per l'epulsione dell'ex Inter Hakimi. I padroni di casa riescono a trovare il pareggio con Mbappé ma nella ripresa le reti di Yongwa e Dieng fissano il punteggio sull’1-3.

Risultati importanti dai match domenicali della 32ª giornata di Liga. sia in chiave corsa all'Europa che alla salvezza. Ad aprire il menù la drammatica sfida tra Cadice e Valencia, che ha visto gli andalusi imporsi per 2-1 sui levantini. Tre punti pesantissimi per i padroni di casa, che salgono in 14ª posizione, con un margine di 4 punti sulla zona retrocessione. Trema il Valencia, diciassettesimo a pari punti con l'Almeria, con soli 2 punti su Espanyol e Getafe. Il Cadice la risolve a cavallo dei due tempi: al 39' la sblocca l'ex laziale Escalante, al 46' raddoppia Guardiola, Lino accorcia le distanze al 51' per il Valencia, ma il risultato non cambierà più fino alla fine.

Liverpool- Tottenham non è stata bella, di più. Uno spettacolo assoluto fino all'ultimo istante di partita, quando Diogo Jota ha fissato sul 4-3 il punteggio e regalato a Klopp la vittoria. Klopp, al momento del 4-3 al 94', non si è contenuto e ha sfogato la gioia in una corsa a bordo campo: si è lanciato in uno scatto alla Jacobs, peccato solo che la corsa sia durata molto poco, interrotta da una fitta alla coscia. Il tecnico del Liverpool si è infortunato all'altezza del bicipite femorale, una smorfia di dolore ha tradito il suo volto fino a quel momento carico di felicità.