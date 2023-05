Roma, Napoli, Kumbulla e Australia: le ultimissime

Raffaello Follieri ci riprova. Dopo aver fallito la scalata a Palermo, Catania e Foggia, l'uomo d'affari pugliese ha puntato gli occhi sulla Roma. Nei giorni scorsi era nella Capitale, come testimoniato da una foto scattata su Instagram a Piazza di Spagna, e ha conosciuto i Friedkin, ai quali ha manifestato il suo interessamento per l'acquisto del club. Per il momento però il colloquio esplorativo ha prodotto una grande distanza sulle valutazioni: i Friedkin hanno chiesto un miliardo per ragionare su una possibile trattativa.

Dopo il pareggio contro la Salernitana, la festa scudetto del Napoli è stata rimandata. Oraocchi puntati sulla partita contro l'Udinese di giovedì 4 maggio. Nelle ultime ore è emersa la possibilità che il match della Dacia Arena possa essere anticipato. La sfida, per ora ancora in programma alle ore 20.45, potrebbe essere anticipata per motivi di ordine pubblico. Il tema sarà all'ordine del giorno nelle prossime ore al Viminale e in prefettura a Napoli e a Udine. C'è l'ipotesi delle ore 18, ma non è da escludere che possa anche essere giocata prima.

È finita prima del previsto la stagione di Marash Kumbulla. Il difensore della Roma, infortunatosi nell'ultimo match pareggiato dai giallorossi all'Olimpico contro il Milan, ha infatti rimediato una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro per cui dovrà essere operato e avrà bisogno di una lunga riabilitazione. L'albanese ha postato un messaggio sui social in cui ha voluto ringraziare sopratutto la squadra ma anche i tifosi: "Difficile trovare parole per descrivere la situazione in cui mi trovo. La stagione non è andata come avrei desiderato ed è finita nel peggiore modo possibile per un atleta. Sono molto deluso e mi servirà del tempo per guarire e per potere tornare a giocare.

Follia in Australia, dove un grave episodio di violenza ha macchiato la sfida tra Greenacre Eagles contro i Padstow Hornets, partita della Premier League del distretto di Bankstown (a sud-ovest di Sydney). A rendersi protagonista in negativo Adam Abdullah, calciatore degli Eagles che era squalificato, dopo aver protestato per una decisione del team arbitrale è entrato in campo per aggredire con ferocia il guardalinee Khoder Yaghi.