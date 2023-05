Napoli, Sampdoria, Giudice Sportivo e Rune: le ultimissime

L’orario della partita che potrebbe valere lo scudetto è ancora in bilico. Udinese-Napoli è stata fissata per giovedì alle 20.45 ma potrebbe essere anticipata per motivi di ordine pubblico. Una decisione che andrebbe oltre le volontà di Lega e tv, presa dalle autorità per garantire il massimo della sicurezza nella possibile festa scudetto a Napoli. Le novità sono attese per domani, quando ci sarà un vertice d’urgenza a Udine che sarà seguito da contatti con gli altri organi competenti.

Sarà ancora Dejan Stankovic l'alleantore della Sampdoria. L'ex calciatore di Lazio e Inter, dopo la pesante sconfitta incassata al Franchi contro la Fiorentina (5-0), aveva pensato alle dimissioni ma, stando a quanto filtra, l'incontro andato in scena questo pomeriggio (lunedì) tra il tecnico e i vertici della società blucerchiata si sarebbe concluso con una fumata bianca e quindi con il ripensamento di Stankovic, che resta alla guida della Samp.

Dovrà scontare due giornate di squalifica Andrea Pinamonti per aver rivolto "un epiteto ingiurioso all'arbitro" durante Empoli-Sassuolo: è quanto ha deciso il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea all'indomani della 32esima giornata di Serie A. L'attaccante di Dionisi, espulso, salterà quindi le prossime gare contro Lazio e Bologna. Due turni anche a Giacomo Quagliata della Cremonese, espulso e reo di aver colpito con una pallonata al petto un avversario.

Dopo una battaglia durata più di tre ore Alejandro Davidovich Fokina batte Holger Rune e accede agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open 2023. Una sfida, quella vinta dallo spagnolo, condita dalle polemiche a causa del comportamento avuto dal danese. Rune infatti si è reso protagonista di alcuni atteggiamenti che hanno indispettito il pubblico madrileno, schierato dalla parte di Davidovich. Lo spagnolo ha chiesto la verifica di un punto segnando sulla terra rossa la zona di campo colpita dalla pallina, ma a quel punto il danese si è avvicinato per cancellare il segno e non lasciare tracce. Gesto, questo, con cui Rune ha scatenato il pubblico di Madrid. Con il tifo tutto dalla sua parte, Davidovich si è caricato ancora di più e ha compiuto l'impresa: "Mi ha aiutato a vincere" ha detto lo spagnolo dopo il match.