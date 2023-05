Serie B, Roma, Messi e Tunisia: le ultimissime

Serviva la vittoria e la vittoria è arrivata: il Frosinone torna in Serie A! Adesso sì che può iniziare la festa dopo una cavalcata eccezionale che ha portato la squadra di Fabio Grosso a dominare il campionato di Serie B e a prendersi il sogno promozione. Decisivo il successo sulla Reggina dell'altro campione del mondo, Pippo Inzaghi: un 3-1 firmato Borrelli, Insigne (rigore) e Caso che non ha mai messo in discussione i tre punti, nonostante la rete di Hernani nella ripresa.

Seduto, testa alta e sguardo fisso all'obiettivo: Paulo Dybala sa dove deve portare la Roma. Nel suo ultimo post social, pubblicato su Instagram, la Joya giallorossa ha suonato la carica a squadra e ambiente, in attesa di tornare in campo dopo l'infortunio alla caviglia. Nel mirino c'è il Monza nel turno infrasettimanale, intanto però l'argentino - che non si è allenato in gruppo oggi (lunedì) - ha lanciato un messaggio da leader. “Siamo appena entrati in quest’ultimo mese delle competizioni e non ci possiamo fermare qua. È proprio adesso che dobbiamo rimanere concentrati al massimo e fare quest’ultimo sforzo insieme.”

Il futuro di Lionel Messi resta un mistero. L'argentino ha il contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain e lo tentano dalla Mls statunitense, mentre a Barcellona sognano un suo ritorno e nelle ultime ore un viaggio della 'Pulce' fa tornare in auge la pista araba. Il capitano dell'Argentina campione del mondo infatti, il giorno dopo la sconfitta casalinga incassata dalla capolista della Ligue 1 contro il Lorient, è volato a Riyad e non si esclude che possa essere andato lì per trattare un trasferimento e andare a giocare lì dalla prossima stagione.

Scene incredibili quelle che arrivano da Tunisi, dove si sono verificati violenti scontri durante una sfida di Champions League africana tra Esperance Sportive de Tunis e JS Kabylie. A suscitare incredulità e spavento sono alcune immagini diventate virali sui social, che mostrano un tifoso aggirarsi tra la folla imbracciando una motosega accesa. L'uomo distrugge tutto quello che incontra e in un particolare passaggio lo si vede posare a terra l'attrezzo ma solo per riaccenderlo.