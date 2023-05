Napoli, CR7, PSG e Djokovic: le ultimissime

Questa mattina è andata in scena alla Prefettura di Napoli una riunione del comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, convocata ieri dal prefetto Claudio Palomba, per mettere a punto il piano sicurezza in vista di una possibile festa scudetto domani sera e giovedì. Hanno partecipato anche il presidente De Laurentiis, il questore Giuliano e il sindaco Manfredi. Udinese-Napoli si giocherà alle 20:45. Giovedì al Maradona ci saranno otto maxischermi per seguire Udinese-Napoli: il biglietto costerà 5 euro e l'incasso sarà devoluto in beneficenza.

C'è una clamorosa indiscrezione che giunge dalla Spagna e che riguarda Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non sarebbe orientato a restare all'Al Nassr, nonostante l'ingaggio faraonico. El Nacional ha informato che il futuro di Ronaldo potrebbe essere quello di un ritorno al Real Madrid, ma non nelle vesti di calciatore. Il nuovo ruolo del portoghese sarebbe quello di ambasciatore del club, con Florentino Perez che avrebbe già dato il benestare all'idea.

Prosegue la crisi di risultati del Psg. La sconfitta interna maturata domenica in Ligue 1 contro il Lorient ha fatto insorgere i tifosi parigini che puntano il dito contro diversi giocatori, accusati di non impegnarsi per la causa. Il giocatore nell'occhio del ciclone è il centrocampista dell'Italia Marco Verratti. "Non gioca da tre settimane e fisicamente è un po' fuori forma - ha dichiarato l'ex Psg Jerome Rothen all'emittente francese 'Rmc Sport' in merito alle prestazioni di Verratti.

Anche gli Stati Uniti chiudono l’emergenza pandemica. Dal prossimo 12 maggio non sarà più obbligatorio per i viaggiatori stranieri che vogliono entrare nel Paese essere vaccinati contro il Covid. La decisione della Casa Bianca dà il via libera ai tanti no vax che durante il Covid non hanno mai preso in considerazione l’idea di vaccinarsi. La decisione della Casa Bianca consentirà al serbo Novak Djokovic di tornare negli Stati Uniti per tornare nel tabellone dei maggiori tornei di tennis americani. Il serbo, costretto a saltare anche i recenti Masters 1000 di Indian Wells e Miami, ora potrà dunque prendere parte alla stagione sul cemento nordamericano che scatterà a fine luglio ad Atlanta per poi concludersi con gli Us Open in programma dal 28 agosto al 10 settembre.