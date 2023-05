Roma, Napoli, Lazio e Berlusconi: le ultimissime

La Roma è interessata a Marcos Leonardo, attaccante del Santos di 20 anni, classe 2003. Così fanno sapere dal Brasile dove il sito "Uol" svela i dettagli: il club giallorosso sarebbe in trattativa con la società brasiliana per vincere la concorrenza e strappare il sì del giocatore. Il Santos ha inserito una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma realisticamente spera di ricavare 20 milioni. Sul giocatore ci sarebbe anche lo Sporting Lisbona. Ulteriore particolare che potrebbe aiutare la Roma: il coordinatore sportivo del Santos è Paulo Roberto Falcao.

Dopo il giorno di riposo concesso da Spalletti, la squadra è tornata in campo, a Castel Volturno, per preparare la sfida contro l'Udinese. Si giocherà giovedì alle ore 20.45. Non ci sarà Mario Rui, ci sono novità per Politano. L'ex esterno dell'Inter, infatti, si avvicina al rientro, avendo svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Per il terzino portoghese, invece, ancora terapie. Il suo recupero è previsto tra un paio di settimane.

"C'è tanta voglia di riscatto dopo le ultime due partite contro Torino e Inter in cui non sono arrivati punti. Abbiamo perso quel piccolo vantaggio che avevamo ma, come dice sempre il tecnico, non era facile prima e non è impossibile ora. Abbiamo il nostro obiettivo in testa e lo portiamo avanti fino alla fine". Luca Pellegrini nel match program di Lazio-Sassuolo commenta il periodo della squadra. Due ko consecutivi, ma secondo posto ancora nelle mani dei biancocelesti. Sul Sassuolo: "Lo conosciamo, gioca un bel calcio. Ha individualità importanti, è una sorta di "Robin Hood" che contro le grandi squadre fa sempre bene. È proprio questo aspetto che deve farci alzare l'asticella dell'attenzione".

Silvio Berlusconi potrebbe essere dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano nei prossimi giorni, probabilmente già domani o giovedì. L'ex premier era stato ricoverato lo scorso 5 aprile per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Il prossimo bollettino medico è atteso per la giornata di domani.