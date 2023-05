Serie A, 33ª giornata: le probabili formazioni

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Roma in emergenza, Sarri medita una mini rivoluzione. Allegri punta su Vlahovic. Inzaghi rilancia Dzeko. Pioli va con Origi

ROMA – Turno infrasettimanale di campionato per la Serie A con la 33ª giornata, in attesa che il Napoli festeggi lo scudetto si accende la lotta Champions la Lazio seconda ospita il Sassuolo alle 21, alla stessa ora la Roma di scena a Monza mentre il Milan ospita la Cremonese e l'Inter sarà di scena a Verona. Prima alle 18 la Juventus in casa gioca contro il Lecce. Sempre alle 18 Atalanta-Spezia, Salernitana-Fiorentina e Sampdoria-Torino. Domani Empoli-Bologna e Udinese-Napoli.