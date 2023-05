Napoli, Roma e Lazio: le ultimissime

Spalletti: "Questo sarà uno scudetto straordinario". Raffaello Follieri conferma l'interesse verso la Roma che a luglio sarà in tournée in Oriente. Novità sull'incidente di Immobile

ROMA - Dopo il pareggio interno con la Salernitana, che ha costretto gli azzurri a posticipare i festeggiamenti per lo scudetto, il Napoli è pronto alla trasferta sul campo dell'Udinese. Il tecnico Luciano Spalletti ha presentato la sfida della Dacia Arena in conferenza stampa: "E' una cosa extra, un super lusso, che mi farà stare comodo in qualsiasi posizione. Vivrò bene il resto della mia vita, calcistica e non". Raffaello Follieri conferma l'interesse verso la Roma. L'affarista pugliese, che in passato aveva tentato la scalata a Palermo, Catania e Foggia, ha incontrato i Friedkin, cercando di approcciare una trattativa per l'acquisizione del club. "Comprare la Roma sarebbe un onore e un grande investimento: se la proprietà decidesse di vendere la squadra, sarei pronto a trattare", ha dichiarato al Sole 24 Ore specificando che "i Friedkin venderanno solo se il nuovo stadio di Roma non sarà costruito". La Roma intanto organizza la sua estate. In attesa di capire quali saranno i piani del club per il ritiro, il club giallorosso ha pianificato anche una tournée in Asia tra la Corea del Sud e Singapore. Ancora tanto mistero intorno all’incidente tra l’auto di Ciro Immobile e il tram dell’Atac avvenuto lo scorso 16 aprile. Il giocatore della Lazio ha affermato di essere passato con il verde. Stessa versione per il macchinista. L’incrocio è quello di piazza delle Cinque Giornate, zona Prati. Ora un video potrebbe essere d’aiuto per capire la dinamica. Repubblica riporta le immagini riprese dall’auto di un tassista che lasciano pochi dubbi sul malfunzionamento. Ascolta le news della mattina