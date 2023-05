Lazio, Roma, Inter e Juventus: le ultimissime

La Lazio batte il Sassuolo e torna seconda, si fermano Roma e Milan, vola l'Inter

ROMA - La Lazio batte il Sassuolo 2-0, riacciuffa il secondo posto momentaneamente preso dalla Juventus e rimanda la festa scudetto del Napoli al quale comunque basterà un solo punto oggi a Udine. Niente da fare per la Roma che, dopo la sconfitta con l'Atalanta e il pareggio con il Milan, non riesce a vincere neanche in trasferta sul campo del Monza, allungando a tre la striscia di gare senza successi. Al Brianteo finisce 1-1. Serata agrodolce per le due milanesi: l'Inter travolge il Verona 6-0 grazie alle doppiette di Dzeko e Lautaro e ai gol di Chalhanoglu e all'autogol in avvio di Gaich e vola al quattro posto in solitaria. Serata da dimenticare invece per il Milan che in casa contro la Cremonese non va oltre l'1-1 riacciuffando il pareggio solo in pieno recupero coin Messiias che risponde al momentaneo vantaggio di Okereke. Dopo quattro turni, dove ha conquistato un solo punto, la Juventus torna al successo in campionato battendo allo Stadium 2-1 il Lecce nel match valido per la 33esima giornata di Serie A. Ad aprire le marcature al 15' Paredes, pari su rigore giallorosso di Ceesay al 37', al 41' bianconeri nuovamente in vantaggio con Vlahovic. Nelle altre gare Atalanta-Spezia 3-2, Salernitana-Fiorentina 3-3, sampdoria-Torino 0-2. Ascolta le news del pomeriggio