Napoli, Mourinho, Sarri e Haaland: le ultimissime

Il Napoli pronto a festeggiare lo scudetto. Aperta un'inchiesta sulle parole di Mourinho. Sarri: "Ho pochi cambi in attacco". Clamoroso primato per Haaland

ROMA – Il tanto atteso giorno è arrivato e Napoli è pronta a festeggiare lo scudetto a Udine dove basterà un pareggio per diventare campione d'Italia. Bufera dopo le dichiarazioni in tv di José Mourinho nei confronti dell’arbitro Chiffi e delle società che hanno il potere di dire: “Questo arbitro non lo voglio”. Il mondo arbitrale è infuriato, la Procura Federale ha aperto un’inchiesta per deferire Mourinho per giudizi lesivi della reputazione di Chiffi. In arrivo anche il deferimento della Roma come responsabilità oggettiva. Vittoria da Champions per la Lazio che grazie al 2-0 sul Sassuolo resta saldamente al secondo posto in classifica a + 5 sulla quinta quinta classificata. A fine gara il tecnico Sarri torna sulla rosa troppo corta: “Le rotazioni possono fare bene, poi ci sono rotazioni e rotazioni. Dietro posso dare continuità, ma noi abbiamo bisogno di rotazioni in avanti. Troppo importante avere brillantezza, non essere stanchi. In quel reparto siamo un po’ corti". Vola il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola spazza via il West Ham con un netto 3-0 e si riprende la vetta della Premier League a +2 sull'Arsenal e con una partita in meno. Protagonista indiscusso della serata dell''Etihad Stadium' è il solito Erling Haaland: con la rete segnata agli 'Hammers', il bomber norvegese diventa l'attaccante con più gol in una stagione di Premier League (che per il norvegese è però ancora in corso): 35, uno in più di Andrew Cole (con il Newcastle 1993/94) e Alan Shearer (con il Blackburn nel 1994/95, che ne segnarono 34 in 42 partite.