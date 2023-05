Arbitri, Roma, Napoli e Grande Torino: le ultimissime

Gli arbitri di Roma e Lazio. La Figc apre un'indagine dopo le parole di Mourinho. Al Maradona tutto pronto per la festa scudetto. Oggi il 74° anniversario della tragedia di Superga

ROMA - La Lega di Serie A ha comunicato le designazioni degli anticipi della 34a giornata di Serie A. Per quanto riguarda i primi due scontri diretti nella lotta per un posto in Champions League, il big match di San Siro tra Milan e Lazio in programma sabato alle 15 è stato affidato a Rapuano, affiancato dagli assistenti Meli e Alassio con Orsato solamente quarto uomo dopo gli errori commessi in Verona-Inter. Al Var ci sarà Mazzoleni con Manganiello come assistente. Roma-Inter, invece, sarà diretta dall’arbitro Maresca di Napoli, un direttore di gara che trascorsi non proprio felici con entrambe le squadre ed in particolare con Josè Mourinho. Il Procuratore Federale della Figc ha aperto un'indagine in merito alle parole dell'allenatore della Roma José Mourinho dopo la gara con il Monza, con giudizi lesivi della reputazione e del prestigio dell'arbitro Daniele Chiffi. Nelle prossime ore saranno acquisiti audio e video delle dichiarazioni, per poi procedere con le formali contestazioni a Mourinho ed alla As Roma a titolo di responsabilità oggettiva, prodromiche al deferimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale. Il conto alla rovescia è già iniziato: questa sera il Maradona sarà sold out per l'evento organizzato dalla società, con 8 maxi schermi posizionati sul perimetro di gioco per permettere ai tifosi di seguire la sfida tra Udinese e Napoli, a Spalletti basterà un pareggio per vincere lo scudetto. la città è già in fermento e tutto è pronto per la grande fesat del terzo scudetto del Napoli. "Solo il Grande Torino ha superato il confine tra mito e leggenda, diventando patrimonio comune dell'Italia calcistica e della storia civile del nostro Paese". Questo il ricordo del presidente della Figc, Gabriele Gravina in occasione del 74° anniversario della tragedia di Superga. Ascolta le news della mattina