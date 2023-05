Napoli campione d'Italia!

Gli azzurri pareggiano 1-1 a Udine e conquistano il terzo scudetto della loro storia. Festa in città

ROMA – Il Napoli è campione d'Italia: grazie al pareggio 1-1 a Udine i partenopei conquistano il terzo titolo della loro storia. Porta la firma del bomber azzurro Victor Osimhen il terzo scudetto del Napoli, arrivato con cinque giornate di anticipo. L'attaccante nigeriano ha realizzato al 52' il gol dell'1-1 regalando agli azzurri quel punto necessario per chiudere un campionato stradominato. L'Udinese aveva aperto il match dopo 13 minuti con una bellissima rete di Lovric. I napoletani che non sono andati allo stadio, o che non sono rimasti a casa, hanno scelto largo Maradona per vivere assieme le emozioni di Udinese-Napoli. "Grazie, grazie, grazie, voi mi avete sempre detto noi vogliamo vincere e abbiamo vinto, tutti insieme, e adesso domenica con la Fiorentina tutti qua per la grande festa, grazie ancora a tutti quanti". Queste le prime parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo il terzo scudetto del Napoli atteso 33 anni. Il numero uno azzurro dal Maradona insieme al sindaco di Napoli Manfredi ha dato appuntamento a domenica prossima contro la Fiorentina.