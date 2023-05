Napoli, Mourinho, Ancelotti e Izzo: le ultimissime

Spalletti: "Tutto per il Napoli. Mourinho mette in ansia i tifosi. Ancelotti verso il Brasile. Condannato a 5 anni Izzo

ROMA .- Continua la festa a Napoli dopo la conquista dle terzo scudetto della sua storia, ieri dopo il match a Udine le lacrime di Spalletti in tv per questo incredibile traguardo: “Ai giocatori e poi a Napoli, Napoli è per te, a tutto il Napoli, a tutti coloro che lavorano. Alla società e a Matilde che è mia figlia, e a tutta la famiglia, e a mio fratello Marcello". Poi la promessa: “Questa squadra ha un futuro, dedico a tutto il Napoli questa gioia”. In casa Roma le dichiarazioni di Mourinho dopo il pareggio a Monza hanno allarmato i tifosi che temono un addio del tecnico a fine stagione: “Sarò con la squadra fino all’ultimo minuto di questa stagione - le sue parole a fine partita -. Per me è un orgoglio lavorare con questi ragazzi”. La Federcalcio brasiliana esce allo scoperto. Intervistato da BeIN Sports, il presidente Ednaldo Rodrigues ha parlato così dell'interesse nei confronti di Carlo Ancelotti per il ruolo di commissario tecnico: "Non sto dicendo che Ancelotti ha un'offerta da parte nostra, ma stiamo verificando se vuole venire qui. Abbiamo un piano A e lo dico sinceramente per la prima volta. È inutile nasconderlo, Ancelotti è il nostro favorito". Brutta notizia per il Monza il cui difensore Armando Izzo, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata e in campo nell'ultimo match pareggiato dai brianzoli con la Roma, è stato condannato a cinque anni di reclusione dalla VI sezione penale del Tribunale di Napoli per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. LA vicinasnza del Monza al calciatore, i legali faranno appello contro la sentenza.