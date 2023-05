De Laurentiis, Osimhen, Koulibaly e Lega Serie A: le ultimissime

De Laurentiis: "Vinceremo la Champions". Osimhen si gode il record di gol. Koulibaly: "Forza Napoli". Tensione davanti gli uffici della Lega Calcio

ROMA - Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rilancia le proprie ambizioni dopo la vittoria dello scudetto. Intervistato a fine partita dall'emittente americana Cbs, il patron azzurro ha così parlato della voglia di trionfare anche in Europa: "Se la Uefa non ci fermerà, come ha fatto l'arbitro nelle due partite, probabilmente il prossimo anno vinceremo la Champions League". Il 'gol scudetto' di Victor Osimhen, ovvero la rete dell'1-1 nella trasferta di Udine, permette all'attaccante nigeriano del Napoli di raggiungere il record di gol segnati da un giocatore africano in Serie A, il n.9 è ora appaiato all'ex Pallone d'oro e attaccante del Milan, George Weah, con 46 reti. Kalidou Koulibaly ha seguito con particolare apprensione l'annata del Napoli, per poi celebrare la vittoria dello scudetto azzurro con grande felicità. Il centrale difensivo, attualmente in forza al Chelsea, ha vestito la maglia del club partenopeo dal 2014 al 2022. Ai microfoni di Sky Sport, Koulibaly ha parlato così dopo il trionfo della truppa di Spalletti: "Auguri a tutti voi fratelli napoletani. Il tempo è arrivato. Abbiamo dovuto aspettare anni, mesi, settimane, giorni, ore … Ma oggi è fatta. Siamo campioni d'Italia. Questo gruppo ci ha reso felice . Hanno combattuto per un intero popolo rendendoci felice. Si faccio parte dei tifosi oggi". Momenti di tensione fuori l'hotel Gallia di Milano dove una trentina di ultra' della Sampdoria si sono riuniti per contestare la Lega serie A e la richiesta di prendere provvedimenti a carico dei responsabili dopo l'interruzione di Samp-Spezia per 7 minuti. Contestati tutti i dirigenti compreso il senatore e presidente della Lazio Claudio Lotito, a cui sono state lanciate banconote false da 500 euro (il lancio poi avvenuto anche nei confronti di altri presidenti).