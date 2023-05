Napoli, Lazio, Milan e Messi: le ultimissime

La festa del Napoli a Castelvolturno. Si ferma Vecino. Pioli scuote il Milan. Le scuse di Messi

ROMA - Il pullman del Calcio Napoli è arrivato attorno alle 18 al centro sportivo di Castel Volturno (Caserta), dove ad attenderlo c'erano migliaia di tifosi del Napoli, che già da qualche ora intonavano cori per i giocatori protagonisti della volata tricolore e a Maradona, con sfottò soprattutto a Juventus e Salernitana. Poco prima dell'arrivo del bus con i calciatori è giunto l'allenatore Spalletti a bordo di un pullmino, che riprendeva con un telefonino l'esultanza dei tifosi. Matias Vecino non sarà della sfida contro il Milan: il centrocampista uruguagio della Lazio è uscito in anticipo e dolorante dalla partita col Sassuolo. Dopo gli esami clinici e strumentali svolti oggi presso la clinica Paideia, è stata evidenziata "una lesione muscolare di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia destra", si legge nel comunicato della Lazio. In casa Milan parla il tecnico rossonero Stefano Pioli al centro delle critiche dopo l'inaspettato pareggio interno contro la Cremonese: "La Lazio è una squadra completa, dovremo essere compatti e poi cercare di sfruttare le nostre qualità. Sono molto forti centralmente e hanno un grande centrocampo”. Con un video sul proprio Instagram ufficiale, l'attaccante argentino del Psg Leo Messi chiede perdono. Ecco cosa ha detto: "Mi pento e mi scuso con i miei compagni, il club e i tifosi", è questo il messaggio della Pulce, dopo la fuga di due giorni in Arabia Saudita senza aver chiesto il permesso alla società. Un gesto che ha fatto infuriare il Psg che ha sospeso così l'ex Barça per due settimane. Salterà due turni di campionato e durante questo periodo non riceverà lo stipendio. A quanto pare però, l'argentino ha capito la lezione e umilmente si è scusato con tutti. Ascolta le news del pomeriggio