Lazio, Roma, Juventus e Napoli: le ultimissime

Tre scontri diretti per la Champions con l'incrocio sull'asse Roma-Milan. Al Maradona tutto è pronto per la festa scudetto

ROMA – Incrocio Roma-Milano per la Champions in questa 33a giornata del campionato di Serie A, la prima a scendere in campo sarà la Lazio che alle 15 sfiderà il Milan al Meazza. La Roma invece alle 18 ospiterà l'Inter di Simone Inzaghi. Nel posticipo di oggi la sfida tra Cremonese e Spezia, domani invece un altro incontro pert la Champions alle 12.30 a Bergamo tra Atalanta e Juventus: la squadra di Gasperini ha agganciato Milan e Roma in classifica e adesso punta a superarle mentre i bianconeri sperano di scavalcare la Lazio al secondo posto e distante un solo punto. Il resto delle gare: Torino-Monza, Napoli-Fiorentina, Lecce-Verona, Empoli-Salernitana, Udinese-Sampdoria e Sassuolo-Bologna. Intanto tutto è pronto al Maradona per la grande festa scudetto del Napoli: l'appuntamento è fissato per domani. Si giocherà alle ore 18 contro la Fiorentina e a fine partita partirà lo show che il presidente del Napoli ha in mente da tempo. Col coinvolgimento, tra gli altri, di Paolo Sorrentino, il regista de La Grande Bellezza che ha l'azzurro nel cuore ma con tante altre sorprese che al momento sono top secret.