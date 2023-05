Roma, Lazio, Atalanta e Genoa: le ultimissime

Bottino pieno delle milanesi sulle romane. Atalanta in emergenza contro la Juventus. Il Genoa torna in Serie A

ROMA – Giornata nera per le romane che si arrendono alle milanesi. L'ultima in ordine di tempo la Roma battuta allo stadio Olimpico dall'Inter di Inzaghi alla terza vittoria di fila fuori casa. I nerazzurri si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Dimarco nel primo tempo e Lukaku nella ripresa, raddoppio arrivato per un errore di Ibanez. Due chance, due occasioni sfruttate al meglio. Errore in uscita e gol di Bennacer. Corsa da porta a porta di Theo Hernandez e tiro vincente. Il Milan vince 2-0 sulla Lazio e conquista tre punti d’oro per la Champions. Emergenza totale per Gian Piero Gasperini in vista del match di domani contro la Juventus, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 12.30 e valevole per la 34esima giornata di Serie A. Saranno sei gli assenti, a partire da Rasmus Hojlund. Il Genoa e' promosso in serie A con due turni di anticipo. Dopo il Frosinone, e' la squadra rossoblu' a centrare la seconda promozione diretta grazie al successo per 2-1 in casa contro l'Ascoli e il contemporaneo pareggio del Bari in casa del Modena che fa rimanere i pugliesi a 8 punti di distacco dai genoani. Davanti al presidente della Lega di serie B Mauro Balata, la formazione di Gilardino, che torna in A dopo un anno, si e' imposta grazie alle reti di Bani e Badelj. Di Marsura il gol per l'Ascoli. Ascolta le news del pomeriggio