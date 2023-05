Juventus, Napoli, Roma e Lazio: le ultimissime

Juve a caccia del secondo posto, il Napoli fa festa. Delusione per Sarri e Mourinho

ROMA – Prosegue la 34ª giornata del campionato di calcio di Serie A con la Juventus che alle 12.30 a Bergamo contro l'Atalanta va a caccia del secondo posto mentre alle 18 al Maradona contro la Fiorentina la festa scudetto del Napoli. Giornata da dimenticare per le due romane entrambe sconfitte, la Roma in casa dall'Inter, Mourinho non rimprovera i suoi: “Sono orgoglioso di questa squadra e volevo ringraziarli col cuore per tutto lo sforzo fatto - ha dichiarato -. Il legame che i ragazzi sono riusciti a creare con questi tifosi è stupendo". La Lazio invece ha perso a San Siro contro il Milan: “L’unico grande rammarico è che ci siamo trovati 2-0 dopo 30’ senza che il match fosse iniziato - le aprole di Sarri - . Senza tiri in porta per entrambe le squadre. Questo ci ha condizionato. A livello di reazione dovevamo fare di più, invece la squadra sembrava non crederci. Se non nei minuti finali con una reazione nervosa, meno tattica”.