Juventus, Roma, Milan e tennis: le ultimissime

La Juve è seconda. Primo colpo della Roma. Le condizioni di Leao. Bagno di folla per Sinner a Roma

ROMA - La Juventus sbanca il Gewiss Stadium e sale al 2° posto in classifica. I bianconeri si impongono per 2-0 sull'Atalanta grazie ai gol nella ripresa del 19enne Iling-Junior, al primo centro con la maglia della Juve, e di Vlahovic, avvicinando la qualificazione, al netto delle sentenze sui processi plusvalenze e manovra stipendi, alla prossima Champions League. È Houssem Aouar il primo acquisto della Roma per la prossima stagione. I giallorossi, secondo quanto riporta Sky Sport, hanno trovato l'accordo totale con il centrocampista francese che lascerà il Lione a parametro zero. Dopo la trattativa delle scorse settimane, il giocatore ha detto sì alla Roma e si unirà alla squadra di José Mourinho in estate. L'attaccante del Milan Rafael Leao si è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L'evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno. Così il club rossonero in merito alle condizione del 23enne attaccante portoghese, uscito ieri all'11' del match con la Lazio. Leao resta in forte dubbio per il match con l'Inter di mercoledì prossimo, andata della semifinale di Champions League. Bagno di folla per il numero 8 del mondo e miglior giocatore italiano Jannik Sinner all'allenamento odierno al Foro Italico, in vista degli Internazionali Bnl d'Italia che iniziano mercoledì prossimo. Due ore di lavoro intenso sul Centrale con Francesco Passaro per il 21enne altoatesino, che dopo il forfait nei quarti di finale a Barcellona contro Lorenzo Musetti si è preso qualche giorno di pausa rinunciando al torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Ascolta le news della mattina