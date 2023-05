Napoli, Roma, Permier e Bundesliga: le ultimissime

Festa al Maradona per lo scudetto del Napoli. La Roma chiude per Aouar. Il City resta in vetta. Il Dortmund torna a -1 dal Bayern

ROMA – Grande festa al Maradona per lo scudetto del Napoli che oggi ha tra l'altro battuto 1-0 la Fiorentina grazie alla rete di Osimhen. Prima del match i tifosi hanno accolto con un boato l'ingresso in campo dei giocatori. La curva A ha esposto una coreografia con il tricolore e il numero 3 - come gli scudetti conquistati - al centro. Anche la squadra viola ha reso omaggio ai neo campioni d'Italia con il 'pasillo de honor', la passerella a formare un corridoio per l'avversario pronto a scendere in campo. Intanto all'esterno dello stadio e nelle vie della città la festa prosegue con migliaia di tifosi riversati in strada. Nel prepartita è sceso in campo anche il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, accolto dall'applauso dello stadio. Tra la Roma e Aouar arriva la fumata bianca: il club giallorosso ha ottenuto il sì del calciatore che dovrebbe firmare un contratto quinquennale. Ora manca solo la firma vera e propria che sembra comunque una formalità. C'è però già accordo su tutto e Aouar sarà un giocatore della Roma a parametro zero perché si svincolerà dal Lione. Il Manchester City rovina l'esordio sulla panchina del Leeds di Allardyce e mantiene il vantaggio sull'Arsenal in vetta alla Premier League. Vittoria per 2-1 dei Citizens, che però hanno rischiato con il gol all'85' del Leeds che ha riaperto la sfida. Prova di forza del Borussia Dortmund, che travolge 6-0 il Wolfsburg settimo in classifica nella gara valida per la 31/a giornata di Bundesliga e si riporta a meno uno dalla capolista Bayern Monaco, tenendo aperta la lotta per il titolo. I gialloneri ipotecano il successo già nel primo tempo, chiuso 3-0 grazie ai gol di Adeyemi, Haller e Malen. Nella ripresa la doppietta di Bellingham aumenta il bottino di gol insieme al secondo gol di giornata di Adeyemi.