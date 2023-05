Lazio, Roma, River-Boca e Internazionali: le ultimissime

Romero ha ottenuto il via libera, non tornerà più a Formello. Il contratto non sarà rinnovato, dall’1 luglio sarà libero. L’argentino ha effettuato l’ultimo allenamento con la Lazio, ha risposto alla convocazione del cittì Mascherano, parteciperà al Mondiale under 20 con l’Argentina. Lotito non ha ritenuto di pagare i 5 milioni al manager Ramadani come commissione, che erano da riconoscere contestualmente al rinnovo del giocatore. E Sarri in questi mesi non s’è impuntato per tenere Romero, forse non ritenendolo un vero fenomeno.

Arrivederci al 2024. Se, da una parte, Marash Kumbulla sta vivendo i giorni più belli della sua vita a livello personale visto che tra poche settimane diventerà papà di una bambina, a livello sportivo la mazzata è stata durissima: contro il Milan ha riportato una complessa lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Per questo si è preso tutto il tempo per valutare al meglio dove operarsi e alla fine la scelta è ricaduta su Milano. Marash si opererà alla clinica La Madonnina di Milano martedì. Non tornerà in campo prima dell'inizio del 2024: sei-otto mesi i tempi di recupero dal momento dell'operazione.

Come ogni Classico che si rispetti, River-Boca è stata una battaglia campale, ma questa volta si è andati ben oltre. Alla fine, tre espulsi per parte, un cartellino rosso al fischio finale e tre giocatori costretti ad andare al Distretto di Polizia per testimoniare i fatti. Il derby tra Milionarios e Xeneizes non è mai una partita qualunque. Le polemiche continueranno per settimane, è stato il Superclásico con il maggior numero di espulsi della storia: il precedente era stato quello del 22 dicembre 1982, con quattro espulsi. Qual è stata la miccia che ha acceso lo scandalo? Mentre tutti i giocatori del River festeggiavano su un lato del campo, Agustín Palavecino è rimasto sulla porta dell'area esultando in faccia a diversi giocatori del Boca, tra cui Jorge Figal e Sergio Romero. A quel punto, i giocatori ospiti si sono scagliati contro l'attaccante avversario, e di lì è nata una bagarre clamorosa.

Alle 18.30 odierne sarà la volta del sorteggio degli uomini per gli Internazionali, per un tabellone che, privo di Rafa Nadal e con il campione in carica Novak Djokovic reduce da due sconfitte consecutive in altrettanti secondi turni (Montecarlo e Banja Luka), potrebbe quest’anno aprirsi ad inattesi scenari. La stagione sul rosso ancora una volta si è dimostrata la più esigente, costringendo i protagonisti a limare un calendario che, quando stilato, non aveva tenuto conto di fatica, acciacchi e risultati raggiunti.