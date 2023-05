Roma, Champions League, PSG e Lazio: le ultimissime

Si infittiscono le voci su un possibile approdo di Mourinho al Psg. Lo scrive in Francia Rmc Sport, che parla di “accelerazione” per il tecnico portoghese. Secondo l’emittente transalpina, l’allenatore della Roma sarebbe “Interessato”. Ieri Mourinho ha ricevuto ancora una volta una grande dimostrazione d’affetto dal popolo giallorosso, che gli ha chiesto a gran voce di rimanere in occasione della sfida Primavera Roma-Fiorentina.

C’è grande attesa per la doppia sfida di Champions League tra Inter e Milan che aprirà a una delle due squadre milanesi le porte della finalissima in programma sabato 10 giugno 2023 all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano ad arbitrare mercoledì sera al Meazza (ore 21) Milan-Inter, il derby d'andata della semifinale di Champions League.

Clamoroso in casa Psg: Leo Messi è tornato ad allenarsi, una settimana dopo il suo viaggio in Arabia Saudita senza permesso. Come ha confermato sui social dalla squadra parigina, l'argentino si è allenato in data odierna con il resto della squadra, scongiurando così le due settimane di sospensione dagli allenamenti e la sospensione dello stipendio imposta dal Psg. Messi aveva viaggiato la scorsa settimana in Arabia Saudita senza tuttavia ottenere il permesso del suo club. Un gesto che irritato il presidente del Psg Al Khelaïfi che aveva optato per una sanzione di due settimane. Poi le scuse pubbliche della 'Pulce' su Instagram hanno riportato il sereno.

La Lazio al fianco di Vincenzo D'Amico. L'ex capitano biancoceleste ha annunciato sui social di aver iniziato una battaglia contro un brutto male. Il club, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato una nota di sostegno al protagonista dello scudetto del 1974. "La S.S. Lazio abbraccia Vincenzo D’Amico, protagonista indiscusso dello Scudetto 1973/74. Abbiamo vissuto insieme momenti di gloria, sei stato un coraggioso capitano nei momenti difficili. Saremo sempre al tuo fianco, anche in questa battaglia! Forza Vincenzo, leggenda biancoceleste!"