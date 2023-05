Juve, Sampdoria, Empoli e Alcaraz: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

La Juventus avrà una nuova penalizzazione (probabilmente al ribasso) che verrà inflitta dalla Corte Federale d’Appello entro i prossimi 30 giorni e quindi prima della fine di questo campionato. Il tutto emerge dalle 75 pagine con cui il Collegio di Garanzia dello Sport ha motivato il dispositivo di sentenza dello scorso 20 aprile. La Juventus e i suoi dirigenti avevano fatto ricorso contro i quindici punti di penalizzazione inflitti dalla Corte Federale d’Appello per il caso plusvalenze.

Vince l'Udinese, retrocede la Sampdoria. Alla Dacia Arena la 34ª giornata presenta la sfida tra la squadra di Sottil e quella di Stankovic per la quale lo spettro della B è diventato realtà. A decidere la gara le reti di Pereyra e Masina. Con questa sconfitta i blucerchiati retrocedono matematicamente nel campionato cadetto con quattro giornate di anticipo.

Grazie ai gol di Cambiaghi e Caputo, l'Empoli batte la Salernitana 2-1, scavalca in classifica i granata e fa un passo in avanti decisivo nella lotta salvezza. Gli uomini di Zanetti si portano al quattordicesimo posto, a più tre dai granata e con undici punti (a quattro giornate dalla fine) di vantaggio sullo Spezia. Per la Salernitana, inutile la rete di Piatek nel finale.

"Sarà la mia prima volta a Roma, un torneo che sogno di disputare fin da quando ero bambino. Non conosco l’atmosfera, ma di sicuro mi divertirò e sarà bello giocare davanti al pubblico italiano". A parlare così in conferenza dopo il trionfo nel Masters 1000 di Madrid è Carlos Alcaraz, che si prepara a partecipare per la prima volta agli Internazionali d'Italia.