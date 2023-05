Roma, Premier League, Internazionali e basket: le ultimissime

Sono ore calde per il nuovo stadio della Roma, che è al centro di un acceso dibattito politico. A confermarlo con un intervento su Reteoro, la Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli: “A breve ci sarà il voto decisivo per stabilire o meno la pubblica utilità in merito al progetto sostenuto dall’assessore Veloccia. Sono al vaglio circa una settantina di emendamenti che dovranno essere discussi. Si sta facendo tutto il possibile per arrivare a dama, su questa vicenda la maggioranza si gioca molto”.

Dopo la vittoria sul Manchester United, che aveva spalancato orizzonti di gloria, il Brighton si sveglia bruscamente, colpito dalla manita del disperato Everton, che passa 5-1 all'Amex Stadium. Un prezioso jolly sprecato dalla squadra di De Zerbi, che manca il sorpasso al Tottenham e scivola a -7 dal quinto posto del Liverpool, ma che ha ancora due partite da recuperare rispetto a Spurs e Reds.

In attesa della chiusura delle qualificazioni, sono nove i tennisti azzurri che fanno parte del tabellone principale degli Internazionali d'Italia. A guidare il gruppo Sinner e Musetti, rispettivamente ottava e diciottesima testa di serie. La sfida più affascinante del primo turno è quella tra Fabio Fognini (n.130 del mondo) ed Andy Murray (n.42 ATP). Tra i due sarà la nona sfida. Negli otto precedenti ci sono quattro vittore per l'italiano e quattro per il britannico. Jannik Sinner è stato sorteggiato nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Novak Djokovic, campione in carica.

Tempo di verdetti nella Serie A di basket. L'ultima giornata di regular season ha infatti definito i piazzamenti delle prime otto classificate che parteciperanno ai playoff scudetto al via da sabato 13 maggio. Con la vittoria sul Banco di Sardegna Sassari, i campioni d'Italia in carica dell'EA7 Emporio Armani Milano chiudono al primo posto grazie alla differenza canestri nel confronto diretto con la Virtus Segafredo Bologna che resta seconda. Al terzo posto la Bertram Yachts Tortona, mentre l'Umana Reyer Venezia si aggiudica il derby del 'Taliercio' contro la Nutirbullet Treviso e beffa la la Dinamo Sassari, quinta per scontri diretti a sfavore contro gli orogranata.