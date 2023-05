Giudice sportivo, Lotito, Messi e Internazionali: le ultimissime

Arriva la decisione del Giudice Sportivo sui cori razzisti della curva dell'Atalanta rivolti contro Vlahovic, nell'ultima partita di campionato contro la Juve. Il Giudice Sportivo ha decretato la chiusura per un turno della Curva del Gewiss Stadium e un'ammenda di 10mila euro. Rimane, però, confermata l'ammonizione a Vlahovic, come da referto dell’arbitro.

Claudio Lotito parla nel giorno del suo compleanno. Per lui momento speciale: spegne 66 candeline a Formello, dove ha da poco festeggiato la promozione in Primavera 1 della Lazio baby capitanata (a livello dirigenziale) da suo figlio Enrico. Un bel successo di famiglia aspettando il grande traguardo Champions con la Lazio di Sarri. "Chiedo serenità all’ambiente perché mancano quattro finali da qui al termine della stagione e ognuno deve fare la propria parte, dobbiamo continuare a creare un clima positivo e di unione, sia internamente sia esternamente”.

Lionel Messi giocherà in Arabia Saudita l'anno prossimo: l'affare è stato concluso, secondo quanto riferisce una fonte saudita vicina alle trattative riportata dall'agenzia AFP. La stessa fonte - che mantiene l'anonimato - definisce il contratto "enorme". Al momento, il Paris Saint-Germain si è limitato a ricordare che il contratto dell'attaccante argentino scadrà il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato dall'Equipe il club ha messo sul piatto 500 milioni di euro all'anno per due stagioni con opzione di rinnovo per la terza. Non solo, sarebbero più di 100 i milioni di bonus con un guadagno di circa 1,3 milioni al giorno.

La storica 80ª edizione degli Internazionali BNL d'Italia, la prima dopo l'upgrade, regalerà numerose sorprese ed emozioni a tutti gli appassionati del tennis. Il nuovo 'status' del torneo ha portato ad una radicale trasformazione del parco del Foro Italico, che risulta essere ancora più grande e accogliente. Dopo aver conquistato la zona piscine, gli Internazionali BNL d'Italia spalancheranno ai proprio tifosi le porte dello Stadio Olimpico. Grazie alla costante sinergia tra Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute, i possessori di un biglietto valido per la sessione diurna di mercoledì 10 maggio e per quelle diurne da sabato 13 maggio fino al termine del torneo, avranno l'occasione di accedere gratuitamente al tour al coperto dell'impianto capitolino.