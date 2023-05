Champions League, Roma, Neymar e Menez: le ultimissime

Finisce 1-1 l’andata della prima semifinale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. La grande sfida del Santiago Bernabeu è stata giocata all’insegna dell’equilibrio: il primo tempo, che ha visto più propositivi i Blancos, ha visto andare in gol il solito Vinicious, mentre la ripresa targata City ha portato gli inglesi al gol del pareggio segnato da un bolide da fuori area di De Bruyne. Il verdetto ci sarà la prossima settimana all’Etihad Stadium.

Approvata la delibera di pubblico interesse sullo stadio della Roma a Pietralata, è questo l'esito che è emerso dalla chiusura dell'Assemblea capitolina che si è tenuta oggi, martedì 9 maggio, in Campidoglio, a Roma. L'Aula ha approvato con 33 voti favorevoli e 3 astenuti dopo l'analisi degli atti presentati

Non solo Lionel Messi, a fine stagione l'altro big pronto a salutare sarebbe Neymar. Il club di Parigi infatti ha intenzione di ridurre in modo drastico la rosa per la prossima stagione e ha quindi aperto a una cessione del brasiliano acquistato per più di 200 milioni dal Barcellona nel 2017.

Pugno duro del Giudice sportivo di Serie B nei confronti di Jeremy Menez: il giocatore della Reggina è stato squalificato per tre giornate "per avere, al 49' del secondo tempo della partita contro il Como, colpito un avversario con un calcio". Menez salterà le gare contro Bari e Ascoli, più l'eventuale prima gara dei playoff.