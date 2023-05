Champions, Dybala, Milinkovic e Carbajal: le ultimissime

Tutto pronto per la semifinale tra Milan-Inter. L'argentino non sta bene ma stringe i denti. Parla il sergente della Lazio. Morta la leggenda del calcio messicano

ROMA – Il tanto atteso giorno è arrivato: questa sera alle 21 a San Siro l'andata delle semifinali di Champions tra Milan e Inter. Le probabili formazioni. Paulo Dybala si è fermato. Ha sentito ancora dolore alla caviglia toccata dura a Bergamo, durante l’allenamento di lunedì, ed è rientrato negli spogliatoi. Ieri a Trigoria ha riposato ed è rimasto sul lettino dei fisioterapisti fino a quasi l’ora di cena. Ma conta e spera di essere disponibile per domani sera, quando la Roma vuole costruire le basi per raggiungere la finale di Euroleague. Ha anche rassicurato Mourinho: nelle ultime settimane si è gestito proprio in funzione della doppia sfida contro il Bayer Leverkusen. Il futuro del centrocampista della Lazio Milinkovic è ancora tutto da scrivere. In un'inrtervista a Dazn che uscirà oggi non si è sbilanciato: “I tifosi della Lazio ci sono stati sempre per me, anche nei momenti difficili. Per loro posso avere solo belle parole. A Roma si sta bene, sono qui da otto anni e mi godo ogni giorno”. Poi così su Sarri: “Con il 3-5-2 mi trovo meglio e con lui mi diverto molto”. Antonio 'Tota' Carbajal, autentica leggenda del calcio messicano ed ex portiere della nazionale 'Tri', è morto all'età di 93 anni. Si era ammalato da una settimana e dopo un breve ricovero in un ospedale ha trascorso le sue ultime ore in casa, secondo quanto ha riferito Antonio Moreno, suo conoscente e direttore della Hall of Fame Internazionale del calcio che ha sede in Messico. Carbajal è stato il primo calciatore a disputare cinque Mondiali e a scendere almeno una volta in campo in ognuna delle edizioni a cui ha preso parte.