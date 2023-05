Roma, Juventus, Serie A e Tennis: le ultimissime

La Roma sfida il Bayer Leverksue la Juventus il Siviglia. Gli arbitri della 35a di Serie A. Fognini sfida Murray al Foro Italico

ROMA - Vigilia di Europa League per la Roma domani sera impegnata all'Olimpico contro il Bayer Leverkusen andata delle semifinali: "E' una delle squadre più forti d’Europa in contropiede, sono pericolosissimi! le parole di Mourihno che fa il punti su Dybala w Wijnaldum: "Difficile dal 1’, non dico impossibile ma difficile. Dobbiamo capire se possono giocare o no, vediamo domani mattina e poi decidiamo. Loro stanno facendo il possibile per recuperare, stiamo preparando la gara con o senza di loro". La Juventus sempre in Europa League ospiterà il Siviglia: "Non scordiamoci che la Juve negli ultimi nove anni ha giocato due finali, un quarto di finale e siamo stati eliminati in due occasioni nei minuti finali degli ottavi. Cerchiamo di arrivare in finale e vincere ma non sarà semplice. Le difficoltà di quest'anno la squadra le ha affrontate molto bene, sia dal punto di vista professionale che morale". Il calcio designati gli arbitri della 35/a giornata di Serie A: Lazio-Lecce (venerdì 12, ore 20.45): Maresca; Salernitana-Atalanta (sabato 13, ore 15): Piccinini; Spezia-Milan (sabato 13, ore 18): Doveri; Inter-Sassuolo (sabato 13, ore 20.45): Marcenaro; Verona-Torino (ore 12.30): Di Bello; Fiorentina-Udinese (ore 15): Paterna; Monza-Napoli (ore 15): Cosso; Bologna-Roma (ore 18): Orsato; Juventus-Cremonese (ore 20.45): Chiffi; Sampdoria-Empoli (lunedì, ore 20.45): Feliciani. Gli Internazionali BNL d'Italia: il match clou, stasera sul campo centrale, sarà Fognini-Murray. I due si sono già incontrati otto volte nella vita (quattro vittorie a testa, la prima nel 2007 l'ultima nel 2019, la piu' memorabile fu quella di Coppa Davis a Napoli, nel 2014 quando la vittoria di Fognini, che era pure reduce da un infortunio, consegnò la vittoria all'Italia). Ascolta le news della mattina