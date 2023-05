Lazio, Roma, Napoli e Bielsa: le ultimissime

All'Olimpico Lazio-Lecce. Mourinho: "Ragazzi straoirdnari". De Laurentiis: "Voglio un americano". Bielsa sarà il ct dell'Uruguay

ROMA – Chiuso il capitolo Coppe è già campionato, ad aprire questa 35ª giornata di serie A la Lazio che alle 20.45 ospita il Lecce per cancellare in fretta la sconiftta a Milano. Le probabili formazioni. Esulta il tecnico della Roma Mourinho dopo l'1-0 ottenuto nell'andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen: “La prestazione è merito dei ragazzi, hanno questa mentalità, voglia, empatia, questo senso di responsabilità per fare felici i nostri tifosi, come oggi da Trigoria allo stadio, quello che dimostrava la gente, anche a uno come me che ha tanta esperienza, ti fa sentire emozionato dentro”. Dopo aver conquistato lo scudetto con il Napoli il patron del club, Aurelio De Laurentiis, vuole blindare le stelle della squadra e acquistare nuovi giocatori: “Mi piacerebbe avere un americano perché in America anche se il campionato vale poco ci sono grandissimi giocatori che risplendono in nazionale - ha detto a 'la Repubblica' -. E poi un giapponese, avendo già un coreano, visto che c'è un grande sviluppo del nostro calcio in Oriente e ci sono nuove entrate da considerare. Ma non vorrei mandare via nessuno dei nostri". L'argentino Marcelo Bielsa firmerà nei prossimi giorni per diventare allenatore della nazionale di calcio uruguaiana in vista delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Lo ha confermato Jorge Casales, capo della Federcalcio uruguaiana. "L'accordo è chiuso a distanza, anche se non è ancora stato firmato perché lui (Bielsa) non è nel Paese", ha detto Casales, membro del consiglio esecutivo dell'AUF.