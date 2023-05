Roma, Juventus, Motta e Sinner: le ultimissime

Smalling ha firmato il rinnovo. Si ferma Bonucci. La Ligue 1 cerca l'allenatore del Bologna. Esordio vincente per l'altoatesino

ROMA - Chris Smalling e la Roma, il matrimonio continua. L’accordo per il rinnovo del difensore inglese è stato trovato da tempo, mancava solo la firma, che potrebbe arrivare in giornata. L’indizio forte lo ha dato il suo agente James Featherstone che questa mattina sul profilo Instagram ha pubblicato una storia da Trigoria. L’accordo con Tiago Pinto è stato trovato sulla base di un biennale con parte fissa e bonus legati al numero di partite giocate. Leonardo Bonucci si ferma ancora. Costretto a chiedere il cambio ieri sera, nella semifinale d'andata di Europa League contro il Siviglia, il capitano della Juventus è stato sottoposto questa mattina agli accertamenti diagnostici presso il J|Medical che "hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo", fa sapere la società bianconera in una nota. In Ligue 1 tengono d'occhio i progressi di Thiago Motta. Secondo "L'Equipe" il buon lavoro svolto dal tecnico italo-brasiliano al Bologna non è passato inosservato al di là delle Alpi, in particolare a Nizza e Parigi. In Costa Azzurra Jean-Claude Blanc, direttore esecutivo di Ineos Sport, sarebbe fortemente tentato di puntare su Thiago Motta, del quale apprezza personalità e modo di lavorare: i due hanno già collaborato al Psg, dove l'italo-brasiliano, appese le scarpette al chiodo, ha assunto la guida della Primavera con ottimi risultati. Esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali Bnl di tennis di Roma. Al secondo turno l'italiano ha battuto per 6-1 6-4 l'australiano Thanasi Kokkinakis in un'ora e diciassette minuti di gioco. È la terza volta che l'italiano supera il numero 104 del mondo. Sinner ora dovrà affrontare nei sedicesimi di finale il vincente dell'incontro tra Baez e Shevchenko. Ascolta le news della mattina