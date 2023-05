Lazio, Roma, Napoli e Juventus: le ultimissime

Finisce 2-2 tra Lazio e Lecce. Tre giornate di squalifica per Foti in Europa. Riaperta la trasferta Monza-Napoli. Svelata la torunée estiva della Juventus

ROMA - La Lazio pareggia 2-2 in casa contro il Lecce grazie alla rete di Milinkvovic in pieno recupero. È arrivata la reazione del club alle tre giornate di squalifica a Salvatori Foti da parte della Uefa. Per Salvatore Foti, che ha già scontato il primo turno di squalifica giovedì nel match contro il Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League, la Roma ha deciso che farà ricorso. Se verrà confermata la squalifica, Mourinho perderà il suo vice per il ritorno della semifinale e l'eventuale finale. Ancora un incredibile colpo di scena per Monza-Napoli. Dopo il provvedimento del Casms firmato ieri sera e reso operativo in mattinata dal prefetto del capoluogo lombardo, Patrizia Palmisani, che prevedeva il divieto di trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania, è arrivato un ricorso al Tar con conseguente sospensiva attesa a breve. A questo punto, in attesa solo dell’ufficialità, la trasferta verrà riaperta. La Juventus ha annunciato la tournée estiva. La squadra di Massimiliano Allegri tornerà negli Stati Uniti, come nello scorso anno. Le città scelte sono Los Angeles, San Francisco e Orlando. Sul campo i bianconeri affronteranno il Milan, il Barcellona e il Real Madrid. Le date sono 22, 27 luglio, 2 agosto. Ascolta le news del pomeriggio