Milan, Inter, Atalanta e Roma: le ultimissime

Ascolta le news del momen to in meno di due minuti

In campo Inter, Milan e Atalanta. Mourinho incontra i suoi agenti a Trigoria

ROMA – Prosegue la 35ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Dopo il rocambolesco 2-2 tra Lazio e Lecce oggi prosegue la corsa verso la Champions: alle 15 l'Atalanta sarà di scena a Salerno, alle 18 Spezia-Milan mentre nel posticipo l'Inter ospiterà il Sassuolo. Le probabili formazioni. Mourinho ha incontrato i suoi agenti a Trogoria ma in questo momento ha in testa solo al Bayer. L'allenatore sta trascorrendo le sue giornate nel centro sportivo dove ha dormito ieri sera per studiare tutte le situazioni sportive della sua squadra: dal programma allenamenti, alle formazioni da utilizzare contro i suoi due allievi, prima Thiago Motta, poi Alonso, fino alle situazione infortuni. A bocce ferme poi penserà al futuro.