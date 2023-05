Juventus, Napoli, Milan e tennis: le ultimissime

Allegri: "Secondo posto era impensabile". Spalletti parla di rinnovo. Shevchenko: "Il MIlan può andare in finale". Rublev avanza agli Internazionali d'Italia

ROMA – Vigilia di campionato per la Juventus che sfiderà la Cremonese allo Stadium per consolidare il secondo posto, allegri torna sugli obiettivi fissati a inizio stagione: “Stiamo facendo un buon lavoro per far crescere i giocatori. Siamo secondi in classifica e questo a inizio campionato per come sono andate le cose era difficile pensarlo". L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza, torna sulla questione rinnovo di contratto: “Fare riunione nei ristoranti di Napoli è difficile, hai sempre la bocca piena di cose buonissime... Quello che è venuto fuori dalla cena di ieri sera è tutto molto chiaro ma i dettagli è giusto che li esponga la società quando lo riterrà opportuno. Non posso passare davanti alla società. Ne parlerà il club quando vorrà, è corretto così. Io continuo a lavorare”. “Io sono positivo”. Così l'ex attaccante Milan Andriy Shevchenko, in merito alla semifinale di ritorno di Champions League, in programma martedì prossimo e dove l'Inter ripartirà del 2-0 conquistato all'andata: “Bisogna dimenticare il primo tempo, nel secondo tempo c'è stata una giusta reazione, con spirito e atteggiamento giusto, con un piano di gara. Bisogna che il ritorno sia come il secondo tempo: si possono giocare così le proprie chance, può ancora succedere di tutto”. Andrey Rublev vince all'esordio in due set contro lo slovacco Alex Molcan con il risultato di 6-3, 6-4 e approda al terzo turno degli Internazionali d'Italia. Il tennista russo ora dovrà affrontare il vincente della sfida tra Guido Pella e Alejandro Davidovich Fokina. Ascolta le news della mattina