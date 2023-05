Inter, Milan, Atalanta e Roma: le ultimissime

L'inter aggancia la Juventus. Tonfo del Milan al Picco. La Salernitana batte l'Atalanta. Roma Giallorossi a Bologna senza diversi big

ROMA - L'Inter batte il Sassuolo per 4-2 nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2022-2023 e sale a 66, agganciando al secondo posto la Juventus impegnata domenica contro la Cremonese. Il Sassuolo rimane a 44 punti. Il verdetto matura al termine di un match che si accende subito. Sblocca Lukaku, ppiml'autogol di Runa e Martinez portano i nerazzurri avanti 3-0. I neroverdi accorciano con Henriwue e Frattesi ci pensa ancora Lukaku a chiudere i giochi. Vittoria fondamentale in ottica salvezza per lo Spezia, brutto stop nella corsa alla prossima Champions League per il Milan. Questo il verdetto del Picco, dove i liguri di Semplici battono 2-0 i rossoneri con le reti di Wisniewski (75') e Salvatore Esposito (85'). La squadra di Pioli resta fuori dalle prime quattro in classifica e ora cercherà il riscatto nel ritorno della semifinale di Champions contro l'Inter dopo il ko del primo round. La Roma è pronta alla trasferta di Bologna, la squadra questo pomeriggio alle 17 ha preso un volo da Fiumicino ma senza alcuni giocatori della prima squadra. Non convocati Dybala, Rui Patricio, ma anche quei giocatori che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, quindi Smalling, Llorente, Karsdorp ed El Shaarawy. L'Atalanta cade 1-0 all'Arechi contro la Salernitana nella gara valida per la 35/a giornata di Serie A e resta al settimo posto a quota 58 punti, allontanandosi forse definitivamente dalla zona Champions. Decisivo il gol di Candreva al 47', in pieno recupero. I campani salgono così a 38 punti, ormai vicinissimi alla salvezza. Ascolta le news del pomeriggio