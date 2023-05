Roma, Napoli, tennis e Moto Gp: le ultimissime

Il Bologna frena la Roma. Il Monza batte il Napoli. Musetti avanza agli Internazionali. Bezzecchi trionfa nel Gp di Francia

ROMA - La Roma non va oltre lo 0-0 al Dall'ara contro il Bologna e in classifica sale a quota 59 punti a -6 dal quarto posto occupato dalla Lazio. Vittoria del Monza all'U-Power Stadium contro i campioni d'Italia del Napoli. I brianzoli hanno ottenuto i tre punti grazie alle marcature di Dany Mota e Petagna, condannando la squadra di Spalletti alla quarta sconfitta in campionato. Con questo successo, il Monza aggancia l'ottavo posto in classifica. Nelle altre gare la Fiorentina ha superato 2-0 l'Udinese mentre il Torino ha vinto al Bentegodi contro l'Hellas Verona 1-0. Lorenzo Musetti ha vinto 6/4-6/4 il derby tricolore contro Matteo Arnaldi in un acceso match che ha riempito e scaldato il campo Pietrangeli. Marco Bezzecchi trionfa nel nel GP di Francia. Il pilota del team VR46 trova la seconda vittoria stagionale e si riavvicina a Francesco Bagnaia nella classifica generale.