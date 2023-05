Juventus, Roma, Napoli e Fognini: le ultimissime

La Juve batte 2-0 la Cremonese. Un altro infortunio per Mourinho. Parla Luciano Spalletti. Fognini parla del futuro

ROMA – La Juventus batte 2-0 la Cremonese allo Stadium e torna al secondo posto in solitaria a +3 sull'Inter terza e a +4 sulla Lazio quarta. I gol che decidono il match tutti nella ripresa: sblocca Fagioli al 10', a 10' dalla fine Bremer chiude il diuscorso. La Cremonese resta a -6 dallo Spezia quintultimo e adesso la salvezza è quasi un miraggio. Non c'è pace per Mourinho: al 52 'di Bologna-Roma è arrivata l'ennesima cattiva notizia della stagione per l'allenatore portoghese con l'ennesimo infortunio. Ad accasciarsi a terra prima e a uscire dal campo poi è stato Celik, terzino giallorosso che tanto aveva fatto bene nella gara di andata di Europa League con il Leverkusen e che appare ora in dubbio per il ritorno. Sconfitta del Napoli a Monza, il tecnico partenopeo Spalletti non fa drammi: "Oggi c'è stata meno pulizia di gioco e questo per noi diventa difficile se siamo costretti a dover rincorrere su queste ripartenze. Quando si perde c'é sempre un leggero fastidio, non solo mio ma anche loro. Dipende da tante cose, tu sei un professionista perché ti comporti sempre alla stessa maniera cercando sempre gli stessi obiettivi". "A fine anno prenderò una decisione sul mio futuro. Questo ranking non mi piace e so che il mio tennis non lo merita, ma non dipende tutto da me. Gli infortuni mi hanno spezzato la carriera, anche se non ho un gioco di potenza come Berrettini". Sceso al numero 130 del ranking mondiale, Fabio Fognini, che il 24 maggio compirà 36 anni, nella conferenza stampa post match agli Internazionali ha delineato come si svilupperà il suo prossimo futuro prima del bilancio cruciale di fine anno.