Napoli, Roma, Espanyol e Scardina: le ultimissime

Il tempo delle decisioni è arrivato, per quello degli annunci bisognerà aspettare ancora un po', almeno fino al termine della stagione. Ma ormai sembra essere un autentico conto alla rovescia quello partito tra Torino e Napoli in vista del passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juve, se non è solo questione di tempo poco ci manca. È il ds dello scudetto l'uomo scelto dalla dirigenza bianconera per completare la rifondazione societaria iniziata con la rivoluzione di novembre e passata dalla nomina di Francesco Calvo a direttore generale. E Giuntoli non sarà da solo: tra i collaboratori a cui non vorrebbe rinunciare c'è anche il braccio destro di sempre Giuseppe Pompilio.

E adesso testa solo sul Leverkusen. Archiviata la trasferta di Bologna, con l’ennesimo infortunio muscolare stavolta a Celik, ora Mourinho può concentrarsi escusivamente sulla semifinale di ritorno di Europa League, la partita più attesa della stagione dopo la vittoria per 1-0 dell’andata firmata da Bove. Scalpita Paulo Dybala che dopo aver saltato la partita col Bologna vuole scendere in campo dal primo minuto: l’argentino è stato risparmiato da Mourinho per continuare a lavorare a Trigoria per far passare definitivamente il dolore alla caviglia ed evitare possibili problemi fisici a pochi giorni dalla sfida europea. Ieri mattina l’attaccante si è allenato al Fulvio Bernardini insieme agli altri giocatori che stanno recuperando dai rispettivi infortuni.

Attimi di panico allo stadio Cornellà-El Prat al termine di Espanyol-Barcellona 2-4, che ha regalato alla squadra di Xavi la certezza matematica della conquista della Liga. Mentre i giocatori azulgrana esultavano abbracciati in cerchio a centrocampo, alcuni tifosi dell'Espanyol hanno fatto invasione di campo e si sono diretti verso i calciatori.

Ecco la prima foto dopo il brutto spavento, quel malore improvviso del 28 febbraio scorso che ha costretto al coma e al ricovero in terapia intensiva il pugile Daniele Scardina. Che però ora è fuori pericolo, ha lasciato l'ospedale e ha ritrovato i propri cari. Giovanni Scardina, il fratello di "Toretto", come è soprannominato il pugile, ha condiviso un emozionante post su Instagram aggiungendo una lunga dedica: "Ecco non potevo ricevere regalo più bello, tenerti al mio fianco. Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere… adesso sei qui con me questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare.