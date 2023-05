Inter, Lazio, Tennis e Motori: le ultimissime

"Testa fredda e cuore caldo". Questa la ricetta di Simone Inzaghi, che alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan ha indicato in conferenza stampa la strada alla sua Inter, forte del 2-0 ottenuto nel primo round. Oltre al tecnico ha parlato anche il difensore Francesco Acerbi. E' una vigilia importantissima, ma da allenatore le vivo tutte allo stesso modo. Domani è una partita importante per la storia, sappiamo cosa rappresenta per il club e per i tifosi. Abbiamo un meritato vantaggio, ma non dovremo gestire, ma giocare da Inter. Il Milan è una squadra con tantissima qualità. Queste le parole di Inzaghi.

Obiettivo Champions League per Ciro Immobile e tutta la Lazio. In Europa quest'anno grandi protagoniste sono le squadre italiane e il bomber biancoceleste, premiato con il riconoscimento 'Vincenzo Margiotta' allo Stadio Olimpico, nel corso della cerimonia per il premio 'Nando Martellini' ha parlato proprio dell'avventura europea delle italiane: "Chi vince la Champions? Spero un'italiana, sono in due che se la lottano. Io sono legato a Simone Inzaghi, mi farebbe piacere per lui. Questa Lazio è stanca perché è faticoso lottare con squadre forti che cercano di rubarci il posto. Dobbiamo impegnarci, nell’ultima abbiamo perso punti, ma manca poco al traguardo”.

Cecchinato ko: Hanfmann vola agli ottavi

Il tedesco vince in tre set (6-4, 4-6, 6-3) contro l'azzurro dopo 2 ore e 20' di gioco e vola agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma. Sfiderà il vincente del confronto tra il russo Andrej Rublev e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Rossi c'è. I tempi da dominatore assoluto in MotoGp sono ormai passati e lontani, ma la stoffa del campione Valentino Rossi non la perde mai. Per il "Dottore" è arrivato il primo podio in carriera nel Fanatec GT World Challenge Europe, un secondo posto in BMW nel circuito di Brands Hatch, in Gran Bretagna, alle spalle di Mattia Drudi e Ricardo Feller con Audi. "È fantastico", commenta emozionato Vale.