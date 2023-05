Juve, Alcaraz, Lazio e Emiliano Sala: le ultimissime

Dopo aver terminato gli esami strumentali al J Medical, è arrivato il responso sulle condizioni di Pogba. Il centrocampista francese, come noto, si è infortunato nel corso del match giocato contro la Cremonese. La Juventus ha pubblicato il referto sull'infortunio di Pogba che ha evidenziato una lesione del retto femorale: "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paul Pogba presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il programma riabilitativo”.

Clamorosa sorpresa agli Internazionali d'Italia, che perdono il grande favorito del torneo. Niente ottavi di finale infatti per Carlos Alcaraz che, dopo la vittoria all'esordio contro il connazionale Albert Ramos-Vinolas è uscito di scena al terzo turno. A eliminare il 20enne spagnolo è stato Fabian Marozsan, 23enne ungherese (n.135 Atp) che è riuscito nell'impresa vincendo con il risultato di 6-3, 7-6 il match andato in scena sulla terra rossa del centrale.

Lulic ha detto sì, avrà la festa che merita. Sarà all’Olimpico per Lazio-Cremonese, aspettando giorno e orario in cui sarà disputata (tutto il turno è fissato il 28 maggio, non sono ancora decisi anticipi e posticipi). L’invito a Senad per la celebrazione del decennale della Coppa Italia 2013 era stato recapitato telefonicamente dalla società e l’ex capitano biancoceleste ha confermato la sua presenza. C’è un debito da saldare, andò via senza poter salutare i tifosi. Un po’ per la pandemia, un po’ perché l’addio non fu sereno.

Il Cardiff City ha iniziato una causa civile contro il Nantes per il trasferimento di Emiliano Sala, calciatore argentino morto a causa di un incidente aereo durante il viaggio in Galles. Dopo ver presentato ricorso in Svizzera (respinto), il Cardiff ha depositato venerdì scorso, tramite i suoi avvocati francesi, una citazione al Tribunale commerciale di Nantes, volta a condannare principalmente "la società FC Nantes a pagare la somma, da perfezionare, di 100 milioni di euro con interessi al tasso legale, dalla sentenza, a fronte della perdita di reddito subita".