Milan, Premier League, Liga e Nba: le ultimissime

"Nello sport le imprese esistono, ci crediamo". Così Stefano Pioli ha caricato il suo Milan alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter a San Siro, dove i rossoneri dovranno ribaltare lo 0-2 dell’andata. "La squadra si sta preparando molto bene - ha detto il tecnico del Diavolo in conferenza stampa -, con grande concentrazione per provare a vincere la partita e qualificarci per una finale dove nessuno pensava potessimo arrivare”.

Nel posticipo della 36ª giornata di Premier League, settima vittoria consecutiva per il Liverpool, che travolge in trasferta il Leicester per 3-0. Pratica risolta già nel primo tempo con la doppietta firmata nel giro di tre minuti da Jones; nella ripresa arriva anche il tris di Alexander-Arnold che chiude il conto. Controcopertina per Salah, autore dei tre assist vincenti.

Il Betis batte il Rayo Vallecano 3-1 nel posticipo della 34esima giornata della Liga, grazie ai gol di Sabaly, di Perez, e in pieno recupero di Borja Iglesias. Inutile la rete del momentaneo 2-1, siglata da Santi Comesana per gli ospiti. Con questa vittoria il Betis conferma il sesto posto a 55 punti, a meno due dal Villarreal.

I Phoenix Suns hanno deciso di cambiare guida tecnica. Dopo quattro anni, si conclude l'avventura di Monty Williams alla guida della squadra: decisiva l'eliminazione dei Suns in semifinale di Conference contro Denver.