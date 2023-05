Roma, Lazio, Euroderby e Tennis: le ultimissime

Paulo Dybala non sta bene. Non guarisce dal problema alla caviglia che perdura dal fallaccio di Palomino, del quale è tornato a parlare anche Mourinho domenica sera. «Non è un dubbio. Paulo è un grande dubbio per Leverkusen» ha sottolineato l’allenatore, che sta immaginando ancora una volta la Roma senza il giocatore migliore. Almeno in partenza. Prende corpo, anche in considerazione dell’1-0 conquistato all’Olimpico, una formazione con una sola punta e Pellegrini trequartista, con la cerniera Bove-Matic-Wijnaldum nel mezzo.

Attesa finita, la Lazio mostra la maglia per festeggiare i 10 anni dalla vittoria della Coppa Italia contro la Roma. A dieci giorni dalla data ‘x’, il 26 maggio, ecco un video che vede protagonisti Radu, Zaccagni, Felipe Anderson e Cataldi. Un pranzo a tavola tra amici, il sottofondo della telecronaca di quel derby indimenticabile e all’improvviso, Radu, come Hulk, si strappa la camicia e mostra la casacca celebrativa. Creata in collaborazione con Mizuno, è totalmente nera con scritte oro e una trama a nido d’ape di sfondo.

Niente pranzo ufficiale all’andata e niente pranzo ufficiale pure al ritorno. Con una sostanziale differenza. Per la prima sfida, a fare gli onori di casa avrebbe dovuto essere il Milan. Che, però, d’abitudine, evita di organizzare “banchetti”, qualsiasi avversario abbia di fronte. L’Inter, invece, si comporta in maniera opposta: il pranzo con i rappresentanti dell’altra squadra, prima di ritrovarsi a San Siro, è la regola. Stavolta, però, compreso che per il club rossonero non sarebbe stato un impegno così “gradito”, in viale Liberazione hanno preferito rinunciare. Tanto più che, in ogni caso, non ci sarebbe stato Cardinale che per la giornata ha l’agenda già piena di appuntamenti. Da capire, allora, se stavolta il patron rossonero, in tribuna, incrocerà Zhang. All’andata non è accaduto.

Si continua a giocare nonostante il clima non proprio primaverile al Foro Italico. Djokovic supera Norrie e va ai quarti. Nessun problema per il serbo, che chiude la pratica e supera il tennista britannico 6-3, 6-4, accedendo così ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia.