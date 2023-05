Champions League, Internazionali, Roma e Zaniolo: le ultimissime

L’Inter vince uno a zero il ritorno del derby Champions, bissa la vittoria dell’andata e si aggiudica l’accesso alla finale di Istanbul. Lautaro Martinez a un quarto d’ora dal termine fulmina Maignan con un tiro di sinistro e fa partire la festa nerazzurra. L’Inter torna in finale di Champions tredici anni dopo la leggendaria serata di Madrid, questa volta con un italiano in panchina.

Dopo la clamorosa eliminazione di Carlos Alcaraz, Roma saluta un altro dei campioni più attesi e amati dal pubblico del Foro Italico. A salutare prima del previsto stavolta è Jannick Sinner, sconfitto da Francisco Cerundolo negli ottavi degli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico il 21enne azzurro è stato rimontato e sconfitto in tre set dall’argentino.

Piccoli e percettibili i progressi di Paulo Dybala. L'argentino vuole esserci a tutti i costi per la gara della semifinale di ritorno di Europa League con il Bayer Leverkusen e dopo l'allenamento della Roma di ieri individuale, è tornato anche a lavorare parzialmente in gruppo. Resta ancora da capire il possibile minutaggio che Mourinho ha in mente per la Joya

Serata da dimenticare in Turchia per Nicolò Zaniolo, che ha perso la testa durante il derby vinto dal suo Galatasaray sul campo dell'Istanbulspor, valido per la 32ª giornata della Super Lig. Entrato al 69' al posto di Rashica, con il 'Gala' avanti 1-0 grazie al rigore trasformato da Icardi prima dell'intervallo, appena sei minuti dopo il suo ingresso sul terreno di gioco, l'ex Roma è stato prima ammonito per una dura entrata su un avversario e poi espulso dopo la revisione delle immagini al Var da parte dell'arbitro. Un rosso che ha fatto perdere la testa al calciatore, che uscendo dal campo si è poi sfogato tirando calci e pugni alla struttura del tunnel in cui si è infilato per raggiungere gli spogliatoi.