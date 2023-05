Formula Uno, Serie A, Roma e Juventus: le ultimissime

Annullato il Gp di Imola. Gli arbitri della 36ª di Serie A. Rifinitura per Roma e Juve

ROMA - Il maltempo ha imposto alla Formula 1 e agli organizzatori della gara la decisione di non andare avanti con l'appuntamento in programma all'autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola. Nella notte le precipitazioni hanno messo ulteriormente in ginocchio l'Emilia-Romagna: i fiumi hanno continuato a esondare con l'acqua che ha invaso diverse aree della regione. Prosegue dunque l'allerta rossa e l'evento sportivo non andrà avanti perché, fa sapere la F1, "non possiamo procedere in sicurezza e non è giusto aggiungere ulteriori oneri alla comunità e ai servizi di emergenza nella regione". Resi noti gli arbitri della 36/a giornata di Serie A in programma nel fine settimana: SassuoloMonza (venerdì 19, ore 20.45): Santoro; Cremonese-Bologna (sabato 20, ore 15): Valeri; Atalanta-Verona (sabato 20, ore 18): Sozza; Milan-Sampdoria (sabato 20, ore 20.45): Fourneau; Lecce-Spezia (domenica 21, ore 12.30): Mariani; Torino-Fiorentina (domenica 20, ore 15): Massimi; Napoli-Inter (domenica 20, ore 18): Marinelli; Udinese-Lazio (domenica 20, ore 20.45): Pairetto: Roma-Salernitana (lunedì 22, ore 18.30): Colombo; EmpoliJuventus (lunedì 22, ore 20.45): Ayroldi. Vigilia importantissima in casa Roma in vista della semifinale di ritorno con il Bayer Leverkusen in programma domani alla BayArena. José Mourinho può sorridere per alcuni recuperi importanti che hanno svolto la seduta di rifinitura a Trigoria. Paulo Dybala, Zeki Celik, Stephan El Shaarawy e Chris Smalling hanno cominciato in gruppo la rifinitura con i primi 15 minuti aperti ai media. Tutti e quattro i calciatori saranno convocati da José Mourinho, ma per il momento dovrebbero partire dalla panchina. Questa mattina, i bianconeri hanno effettuato la seduta di rifinitura prima della partenza verso la Spagna. La concentrazione è alta da parte della Juve, con Massimiliano Allegri che prima di dare il via all'allenamento ha radunato la squadra in cerchio e le ha parlato, sottolineandole l'importanza di un incontro che potrebbe dare una svolta alla stagione della Vecchia Signora. I bianconeri non troveranno un ambiente facile, considerato il Sanchez-Pizjuan sarà tutto esaurito e i calciatori del Siviglia sono desiderosi di conquistare la settima Europa League. Ascolta le news della mattina