Roma, Juventus, Fiorentina e Napoli: le ultimissime

Roma e Juventus a caccia della finale di Europa Legaue. In Conference ci prova la Fiorentina. Spalletti si allontana da Napoli

ROMA – Roma e Juventus a caccia della finale di Europa League. Sarà una notte speciale per le italiane con i giallorossi impegnati a Leverkusen contro il Bayer dopo l'1-0 ottenuto all'andata e i bianconeri invece a Siviglia dopo l'1-1 dello Stadium. La Fiorentina invece in Conference League dovrà ribaltare il 2-1 rimediato in casa contro il Basilea. È invece un puzzle e va completato attraverso pezzi mancati: stamane ce n’è un altro ma un anno dopo Luciano Spalletti non parteciperà alla presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida. Castel Volturno è casa sua, non è mica un modo di dire, ha scelto di abitarci, si è attrezzato una stanzetta da settembre però nell’invito ufficiale di lui non c’è traccia.