Europa, Roma, Juventus e Lazio: le ultimissime

Tre italiane nelle finali delle tre competizioni europee. Mourinho: "Gruppo fantastico". Allegri: "Siviglia più bravo". Anderson: "Dobbiamo essere uniti"

ROMA – L'Italia completa il quadro europeo portando altre due squadre in finale dopo l'Inter che si giocherà la Champions con il Manchester City: alla Roma, grazie all'1-0 maturato all'andata all'Olimpico, basta lo 0-0 a Leverkusen per centrare la finale di Europa League del 31 maggio a Budapest. La Fiorentina invece ribalta il Basilea in casa e il 7 giugno a Londra sfiderà il West Ham nella finale di Conference. Soddisfatto il tecnico della Roma Mourinho che non sta nella pelle per la seconda finale di fila conquistata con la Roma: “I ragazzi sono stati straordinari con un controllo emozionale veramente importante. Sono super orgoglioso di loro. Di solito in questi momenti si dice: è un piacere lavorare con loro. Per me non è un piacere, ma un onore". Delusione in casa Juventus per la sconfitta contro il Siviglia ai supplementari che ha condannato i bianconeri a dire addio alla finale: “Quando giochi queste partite talmente importanti fare gol o prenderlo è un attimo – le parole di Allegri a fine gara - Abbiamo fatto una buona partita. Sono passaggi che vanno fatti, c’erano tanti giovani in campo. E' stata una partita maschia. Abbiamo sbagliato sull’1-0, ma è stata una partita equilibrata. Il Siviglia è stato più bravo". In casa Lazio Anderson suona la carica in vista della trasferta di Udine: Il brasiliano sa bene che la squadra attraversa un momento delicato: “Come hanno detto Sarri e Immobile dobbiamo stare uniti. Se pensiamo al singolo non andiamo da nessuna parte perché è il gruppo che può fare la differenza".