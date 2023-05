Roma, Napoli, Pioli e Del Piero: le ultimissime

Roma in fibrillazione per la finale di Europa League. Spalletti sempre più lontano dal Napoli. Pioli torna sull'eliminazione in Champions. Del Piero: "Tre ityaliane in finale non è un caso"

ROMA - Sono ore concitate per capire quali e quanti maxischermi predisporre per la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. L'ipotesi più semplice prevederebbe l'apertura dello stadio Olimpico, come accaduto un anno fa per la sfida al Feyenoord. Al momento, però, la società giallorossa non ha inviato richieste ufficiali a Sport e Salute, proprietaria dell'impianto. Si ragiona, perché pochi giorni dopo è prevista l'ultima di campionato, in casa, contro lo Spezia. E se i tifosi dovessero poi scendere in campo, come un anno fa, potrebbe essere un problema. In ogni caso, se la Roma chiamasse, Sport e Salute sarebbe aperta a discuterne.

La storia finita. Luciano Spalletti è pronto a chiudere quello che sarà per sempre un capitolo fondamentale della sua vita: Napoli, il Napoli. Un amore vero, intenso e tormentato come solo le grandi passioni sanno essere: straordinaria con la città e con la squadra, due anime che ama profondamente e che rappresentano le sole boe a cui legare la cima sfilacciata; in chiaroscuro con De Laurentiis. Se DeLa non riuscirà a ricucire lo strappo, è pronto a presentare le sue dimissioni, a dispetto dell’anno di contratto, e ad affrontare le conseguenze.

All'indomani dell'eliminazione, "poter giocare già domani è una fortuna". Stefano Pioli va oltre il ko in semifinale con l'Inter, ma non nega che "la delusione subita è stata forte. Noi tutti speravamo di andare in finale, questo ci ha creato sconforto e delusione. I ragazzi ci hanno messo più tempo, ma ora dobbiamo reagire da grande squadra quale siamo. Abbiamo buttato fuori le lacrime che avevamo, ora ci vuole ferocia". L'avversario di domani a San Siro, con fischio d'inizio alle 20.45, è una Sampdoria "che sta giocando con grandissima dignità”.

In Italia abbiamo caratteristiche che nelle grandi difficoltà tiriamo fuori qualcosa di speciale, ci sono dei progetti che stanno andando avanti molto bene a quanto dicono il campo e i risultati. In generale, siamo ancora tanti passi indietro rispetto al calcio che vediamo in Premier, però abbiamo una passione e un amore che a volte sopperisce a questo". Negli studi di Sky Sport, l'ex capitano Alessandro Del Piero ha analizzato la grande stagione delle italiane in Europa. Fondamentale, secondo De Piero, è l'atteggiamento avuto dalle squadre italiane.