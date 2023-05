Milan, Atalanta, Bologna e Napoli: le ultimissime

Milan e Atalanta non possono più sbagliare. Bologna a caccia del sogno Europa. De Laurentiis cerca il dopo Spalleti

ROMA – Battute finali del campionato di calcio dopo la vittoria del Monza a Reggio Emilia contro il Sassuolo 2-1 nell'anticipo della 36ª giornata di Serie A il piatto forte di questo sabato di anticipi è alle 20.45 con Milan-Sampdoria. Prima alle 15 Cremonese-Bologna, alle 18 Atalanta-Verona.

In casa Napoli è già partito il casting per il dopo Spalletti destinato ormai all'addio. In cima alla testa di De Laurentiis c'è Antonio Conte: un profilo alto, altissimo, per fronteggiare le preoccupazioni di una città che si è innamorata perdutamente nel calcio di Spalletti. Occhio però a Gasperini un altro allenatore che piace tantissimo al patron azzurro. Sullo sfondo Conceicao, Italiano e De Zerbi.