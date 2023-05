Juventus, Cremonese, Gravina e Cozzoli: le ultimissime

Allegri: "Resterò alla Juventus". la Cremonese torna in Serie B. Gravina: "Orgoglioso per le italiane in coppa". Cozzoli: "Il Pietrangeli avrà la copertura"

ROMA - Vigilia di campionato per la Juventus che sfiderà l'Empoli al Castellani, conferenza stampa del tecnico bianconero Massimiliano Allegri: "Ho un contratto di due anni e rimango al 100% per quanto riguarda la mia scelta, poi io decido per me e non per gli altri". Con la proprietà "ho parlato e ho espresso i miei pensieri come faccio sempre", ha spiegato il tecnico toscano, "quotidianamente mi confronto con Calvo e Scanavino. Parlare del futuro in questo momento non ha senso, abbiamo tre partite importanti. Sul campo dobbiamo lasciare la Juventus tra le prime quattro".

Dopo la Sampdoria, anche la Cremonese retrocede in serie B. La matematica certezza per i grigiorossi, penultimi in classifica a 24 punti, e' arrivata oggi dopo il pareggio a Lecce dello Spezia che ha raggiunto quota 31. I liguri sono ormai irraggiungibili, a due turni della fine del campionato.

"Avere tre squadre italiane finaliste nelle coppe europee è un motivo di orgoglio per il nostro calcio che deve scoprire però il senso della coerenza perché questa stagione è di sicuro una festa per il nostro calcio ma dovremo gioire se ciò potrà accadere anche in altre stagioni sportive": così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Coverciano per assistere alla fase finale del torneo 'Il calcio è di tutti'. "Dobbiamo impegnarci a valorizzare al meglio i nostri vivai e migliorare le nostre strutture", ha sottolineato Gravina. '

'Ora che tutto sta per concludersi è giunto il momento di fare l'annuncio che da anni tutti aspettavano: il Centrale avrà la copertura. Il progetto di fattibilità è stato aggiudicato". Lo ha annunciato il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli durante la conferenza stampa conclusiva degli Intenazionali d'Italia di tennis: "E' un progetto avveniristico che renderà il Centrale del Foro fruibile 365 giorni all'anno".