Juve, Under 20, El Salvador e NBA: le ultimissime

Ascolta le news in due minuti.

È il giorno dell'udienza di rivalutazione della sanzione alla Juve presso la Corte federale di Appello della Figc, nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze. Dopo il rinvio del Collegio di Garanzia del Coni di un mese fa, il club bianconero scoprirà la decisione sulla penalizzazione: furono 15 punti lo scorso 20 gennaio, potrebbero essere confermati oppure diminuiti. La probabilità che i giudici infliggano una penalizzazione tale da far perdere almeno 12 punti alla squadra di Max Allegri è concreta: spedirebbe i bianconeri al settimo posto, fuori da tutte le coppe.

Chi ben cominicia è a metà dell'opera e l'avventura degli azzurrini di Nunziata al Mondiale Under 20 che si sta svolgendo in Argentina non poteva iniziare al meglio. L'Italia vince la gara d'esordio all'Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza rendendosi protagonista di un'ottima prestazione e imponendosi sul Brasile con un importante 3-2.

Dramma in El Salvador: panico allo stadio, 12 morti e 100 feriti. Tragedia al Cuscatlan, a San Salvador, nel match tra Alianza e Fas: alcuni tifosi senza biglietto hanno forzato gli ingressi provocando caos e terrore fatali.

Boston, peggiore sconfitta nella storia dei playoff: domina Miami! Il protagonista della serata è Gabe Vincent che stabilisce il suo record in carriera e permette agli Heat di andare sul 3-0 contro i Celtics. Miami è dominante, segna 30 punti nei primi tre quarti (32-17 il parziale del terzo) fino al +30 (93-63) a inizio del quarto.